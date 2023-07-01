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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد في الأسواق بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:00
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تستعد Honor لإطلاق هاتف جديد يتحدى أفضل هواتف اندرويد الحديثة، من حيث المواصفات وقدرات التصوير.
وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن هاتف Honor X50 الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج شديد المتانة مضاد للصدمات والخدوش.
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وسيزود الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة دقة عرضها (2700/1220) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا ومعدل سطوعها 437 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهات Magic UI 7.1، ومعالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 600، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وسيتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستأتي بدقة (108+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية الثنائية العدسة بدقة 8 ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض.

وستدعمه Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاة 35 واطا. (روسيا اليوم)
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