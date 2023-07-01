ميزة جديدة من "واتساب" لنقل المحادثات بسهولة

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أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب المملوك لها، تتيح نقل المحادثات من هاتف إلى آخر بسهولة، بحسب ما جاء في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وشارك زوكربيرغ مقطع فيديو يشرح آلية عمل الميزة الجديدة التي تسمح بنقل كافة المحادثات من هاتف لآخر عبر مسح رمز القراءة السريع QR Code من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه، وبشرط استخدام حساب واتساب نفسه بطبيعة الحال.ووفقًا لزوركربيرغ، فإن طريقة النقل الجديدة أكثر وضوحًا وأمانًا، ولا يحدث النقل إلا بين الجهازين، كما أن البيانات المنقولة تكون مشفرة بتقنية التشفير التام.وتُغني هذه الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي تُرفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية، سواء آي كلاود في أجهزة آيفون أو غوغل درايف في أجهزة أندرويد، أو استخدام برامج خارجية، قد تكون معقدة أو مأجورة.وحاليًا، تتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، أي من هاتف أندرويد إلى آخر، ومن آيفون إلى آخر، وليس متاحًا نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، أو العكس في الوقت الحالي. (العربية)