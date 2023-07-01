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تكنولوجيا وعلوم

أتم مهمته دون خطأ.. روبوت يقود فرقة موسيقية لأول مرة

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:00
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في تجربة تحدث لأول مرة في كوريا الجنوبية، تولى روبوت مصنوع محليًا قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من ستين موسيقيًا، خلال حفلة أقيمت الجمعة في سيول أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل. 

ويُطلق على هذا الروبوت اسم "إفير 6" ويبلغ طوله مترًا وثمانين سنتيمترًا.

وخرج الروبوت من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالي 950 متفرجًا.
 
وقام "إفير 6" بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية. وقد تولّى المهمة منفردًا خلال جزء من الحفلة الموسيقية،  فيما ساعده قائد أوركسترا إنسان على مدى نصف ساعة.

وطوال عرضه، ثبّت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيم جي مين، وهو طالب موسيقى يبلغ 19 عامًا، قوله: "جئت إلى هنا أتساءل عما إذا كان بإمكان الروبوت أن ينجح في المهمة من دون أي خطأ. لكني وجدتُ أنه في انسجام تامّ مع الموسيقيين. لقد كان عالمًا جديدًا بالكامل بالنسبة لي". 
 
وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار. (سي ان بي سي) 
 
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