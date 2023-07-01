"إجراء طارئ مؤقت".. تويتر يغير من سياسة عرض التغريدات

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قرر موقع تويتر، فرض سياسة جديدة لاستعراض التغريدات، حيث سيطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على المنصة لرؤية أي تغريدة.ووصف مالك تويتر، إيلون ماسك، الخطوة بـ "الإجراء الطارئ المؤقت".وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون الاطلاع على أي تغريدة التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.وقال ماسك في تغريدة: "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها مست بالخدمة التي نقدمها للمستخدمين العاديين!".