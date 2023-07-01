كيف يمكن تثبيت تحديث تصميم متصفح كروم الجديد؟





ويمكننا أن نرى عناصر منحنية وأيقونات جديدة تتماشى مع كروم لنظام أندرويد ومجموعة من الألوان. وقد تطول قائمة التغييرات مع اقترابنا من الإعلان النهائي من غوغل.

Advertisement ما هو Chrome Refresh 2023؟ تعمل غوغل على "تحديث" تصميم لمتصفح كروم لأنظمة التشغيل ويندوز وماك أو إس وكروم أو إس ولينكس وأنظمة سطح المكتب الأخرى. وهذه ليست إعادة تصميم كاملة، وهذا هو السبب في أن غوغل تسميها "تحديث".ويمكننا أن نرى عناصر منحنية وأيقونات جديدة تتماشى مع كروم لنظام أندرويد ومجموعة من الألوان. وقد تطول قائمة التغييرات مع اقترابنا من الإعلان النهائي من غوغل.ما هو Chrome Refresh 2023؟

تمثل التغييرات الأخيرة في غوغل كروم أول ترقية مرئية رئيسية منذ كروم 69، والتي تم تسليمها للمستخدمين في عام 2018. وقدم التحديث السابق سمات مستديرة وأكثر تناسقاً، مما يميزها عن علامات التبويب شبه المنحرفة السابقة واللون الأزرق الخالص. ولم يتغير الكثير في كروم بصرياً منذ تحديث 2018، باستثناء إضافة الزوايا الدائرية والظلال إلى القوائم. وتمت إضافة هذه القوائم المستديرة إلى كروم في تحديث 2021، مما أدى أيضاً إلى جلب ألوان تمييزية أكثر اتساقاً وفرزاً أفضل للإشارات المرجعية.



التغييرات الجديدة هي جزء مما يشار إليه باسم "Chrome Refresh 2023". وتتوافق العناصر التي تم تحديثها مع فلسفة Material You Design من غوغل لنظامي التشغيل أندرويد و كروم أو إس، وهذا يعني أنه يجلب مجموعة موحدة ومتسقة من الألوان في جميع أنحاء أجزاء مختلفة من متصفح كروم، والتي يمكن تخصيصها من قبل المستخدم بدلاً من اللون القياسي لجميع المستخدمين.



كيفية تمكين تصميم غوغل كروم الجديد "Refresh 2023"

على الرغم من توفر أحدث إعادة تصميم للاختبار على الإصدار الثابت من غوغل كروم على أنظمة تشغيل ويندوز و ماك أو إس وأنظمة تشغيل سطح المكتب الأخرى، إلا أنه لا يتم تنفيذها تلقائياً لجميع المستخدمين. وهي متاحة حالياً كميزة تجريبية، ويجب على المستخدم تنشيطها يدوياً لتجربتها. ولحسن الحظ، العملية سريعة ومباشرة، والخطوات متطابقة، بغض النظر عن نظام تشغيل سطح المكتب.



ابدأ بفتح غوغل كروم على سطح المكتب. إذا كان المتصفح مفتوحاً بالفعل، فتأكد من حفظ كل ما كنت تعمل عليه لضمان عدم فقد أي بيانات. الآن، اتبع الخطوات التالية، بحسب موقع سلاش غير:



اكتب chrome: // flags في شريط عناوين كروم واضغط على Enter (في ويندوز) أو Return (في ماك).



اكتب "تحديث الكروم" أو "تحديث" فقط في شريط البحث أعلى الصفحة. أثناء كتابة الكلمة الأساسية، ستختصر القائمة، وسترى علامتين - Chrome Refresh 2023، و Chrome WebUI Refresh 2023 ، والثالث - Chrome Refresh 2023 Mac Font Smoothing - إذا كنت تستخدم ماك أو إس.



باستخدام القائمة المنسدلة بجوار كل علامة، اختر "ممكّن" بدلاً من "افتراضي".



أغلق كروم وأعد تشغيله، وسترى واجهة المستخدم المحدثة.