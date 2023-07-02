حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)

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ان حاسب Xiaomi Pad 6 Pro الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة هو من بين أبرز الحواسب اللوحية التي تم الكشف عنها هذا العام.ويأتي الحاسب بهيكل متين مدعم بإطارات من الألومينيوم ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاد الهيكل (254/165.2/6.5) ملم، ووزنه 490غ.وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 309 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.ودعمته Xiaomi بمنفذ USB Type-C 3.2، وأربع مكبرات صوت عالية الاأداء، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، وزودته بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة.(روسيا اليوم)