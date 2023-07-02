بعد موجة الغضب والسخرية.. قرار جديد لماسك بشأن قيود "تويتر"

بعد موجة غضب وسخرية كبيرة من قرار الملياردير الأميركي إيلون ماسك بشأن القيود الجديدة للمنشورات على منصة "تويتر"، أعلن "ماسك" أنه تم رفع الحد الأقصى لعدد التغريدات التي يمكن للأشخاص قراءتها في اليوم، لتصبح عشرة آلاف تغريدة للحسابات الموثقة، وألف تغريدة للحسابات غير الموثقة، وخمسمئة تغريدة للحسابات الجديدة.

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وكان قد أعلن ماسك، السبت، ان منصة تويتر طبقت قيودا موقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.



وأوضح أن المنصة وضعت قيودا موقتة على الحسابات الموثقة وهم مشتركي خدمة "تويتر بلو"، تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.