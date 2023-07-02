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تكنولوجيا وعلوم

"فايسبوك" في خطأ كارثي.. إعلان وفاة فنان شاب مشهور!

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:00
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في خطأ تقني كارثي، فوجئ متابعو الفنان المصري إسلام حافظ بإعلان "فايسبوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير.

ولاحظ متابعوه قيام التطبيق بالإعلان عن وفاة الفنان الشاب فور الدخول على حسابه الرسمي: "في ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".
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كما خصص "فايسبوك" قسما خاصا لنعي إسلام: موضحاً: "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، وهو ما يقدمه "فايسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حساباً على التطبيق الشهير.

وقد ردت الفنانة جيهان خليل زوجة الفنان إسلام حافظ على هذه الشائعة بنشر صورة مشتركة مع زوجها، وكتبت: "ربنا يخليك ليا".
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