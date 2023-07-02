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تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والبشر؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:00
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قد لا يكون غريباً عندما تتمكن أجهزة الذكاء الاصطناعي من كتابة تغريدات تبدو للبعض كأن إنساناً هو الذي كتبها، إذ أظهرت دراسة أجرتها جامعة زيوريخ وشملت حوالي 700 شخص في أستراليا وكندا وأيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن هؤلاء الأشخاص المتحدثين باللغة الإنجليزية "واجهوا صعوبة في التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والتغريدات البشرية".
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ليس هذا فقط، لكن الدراسة التي نشرت في مجلة "تقدم العلوم" أظهرت أن الأشخاص الذين شملهم المسح كانوا يشعرون بالحيرة أحياناً عندما يكون مطلوباً منهم تمييز التغريدات الدقيقة والأخرى غير الدقيقة من بين التغريدات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي.
 
ويقول جيوفاني سبيتالي من معهد أخلاقيات الطب الحيوي وتاريخ الطب التابع لجامعة زيوريخ إن "هذه النتائج توضح أن نموذج الذكاء الاصطناعي لمنصة "جي.بي.تي 3" وغيره من نماذج اللغات الكبيرة، يمكن أن تقوم بتوفير المعلومات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو تضليلهم بصورة أكبر مما يمكن أن يفعله البشر".

كما طلب سبيتالي وزملاؤه في الدراسة من المشاركين في المسح "تقييم التغريدات البشرية والآلية والتي تحتوي على معلومات دقيقة وغير دقيقة، بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات ومنها اللقاحات والتوحد وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وفيروس كورونا المستجد والتغير المناخي".
المصدر: 24.ae
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