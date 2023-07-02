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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تلغي مشروع نظارات الواقع المعزز للمرة الثالثة
Lebanon 24
02-07-2023
|
23:00
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أعلنت غوغل عن إلغاء مشروعها لنظارات الواقع المعزز (AR) والذي يطلق عليه بروجيكت آيريس، للمرة الثالثة.
ولم تورد الشركة السبب وراء إلغاء المشروع، الذي اعتبره الكثيرون منتجاً ثورياً يتميز بعمله على بطارية يمكن شحنها، واستخدام شريحة سينسور من غوغل، إضافة إلى كاميرات خارجية وميزات عديدة أخرى.
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وبحسب الخبراء، فإن إعلان ميتا وآبل عن منتجات منافسة لنظارات غوغل، هو ما ساهم في إلغاء الشركة للمشروع. كما يمكن أن تكون استقالة رئيس قسم الواقع المعزز كلاي بافور، عاملاً آخر في إلغاء المشروع.
ومن المعروف بأن شركة غوغل عانت في الآونة الأخير من مشاكل طويلة الأمد مثل نقص العمالة الماهرة ومخاطر الأمن السيبراني، ما تسبب في حدوث تحولات متكررة في استراتيجية مشروع بروجيكت آيريس.
ما الذي تخطط غوغل القيام به الآن
تشير الشائعات إلى أن شركة غوغل تركز على منتجات AR الرقمية، ويتوقع المحللون بأن فشل مشروع نظارات الواقع المعزز قد يكون عرضياً وأن تعاون الشركة مع طرف ثالث قد يحيي المشروع في المستقبل، وفق ما أورد موقع نو تيكي الإلكتروني.
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