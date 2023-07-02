"تتحرك في كل الاتجاهات".. حلم "السيارة الطائرة" على وشك التحقيق

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لطالما كان اقتناء السيارات التي تطير في الهواء حلما يراود عشاق السيارات، لكن اقتصر الأمر فقط على المشاهد السينمائية وربما ابتكار بعض الطرازات لكنها لم تجد سبيلا لموافقة الهيئات التنظيمية.والآن بات هذا الحلم أقرب إلى الواقع بعد حصلت شركة "أليف أيروناوتكس"، ومقرها ولاية كاليفورنيا، على شهادة صلاحية طيران إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لتجربة طراز من سيارتها الطائرة في الشوارع، وفي الجو.وكانت الشركة كشفت النقاب، في تشرين الأول الماضي، عن سيارتها "موديل A" وهي سيارة كهربائية تستطيع السير في الطرقات، وعموديا في الهواء.وقالت الشركة في بيان جديد نقلته "فوكس بيزنس" حصولها على شهادة صلاحية الطيران الخاصة من الوكالة الحكومية، لكن للطراز السابق Armada Model Zero.وقال متحدث باسم الوكالة الفيدرالية لموقع "فوكس بيزنس" إنها "أصدرت شهادة صلاحية طيران خاصة لطائرة Armada Model Zero في 12 حزيران 2023"، وهو ما يعني السماح بتجربة السيارة على الطرق وفي الجو.وكشفت الشركة النقاب عن السيارة "Model A" لأول مرة في أكتوبر الماضي، وأعلنت تلقي عدد كبير من الطلبات المسبقة من الأفراد والشركات لشراء السيارة التي يبلغ سعرها 300 ألف دولار، على أن يتم تسليم الطلبات للعملاء بحلول نهاية عام 2025.وتقول الشركة عن نفسها إنها تصمم "أول عربة طائرة حقيقية" في العالم، وتسعى لمعالجة الازدحام المروري بتصميم سيارات تستطيع السير "عموديا عند الحاجة".والموديل "أ" سيارة منخفضة السرعة تعمل بالطاقة النظيفة، ويمكن قيادتها في الشوارع وعموديا، والهدف من القيادة العمودية هو فقط تجاوز الحواجز من أجل الوصول للجهة النهائية.ويمكن قيادة السيارة على طريق حضري أو ريفي عادي، وهي تتناسب مع أماكن وقوف السيارات العادية، وتستطيع دخول مرآب بحجم عادي.وتقدم "موديل A" تجربة طيران "فريدة من نوعها في أي اتجاه (للأمام، للخلف، لليمين، لليسار ، لأعلى ، لأسفل ، بزاوية)، وهي قادرة على تجاوز الحواجز على الأرض من خلال التحليق، وتوفر رؤية سينمائية 180 درجة بالإضافة إلى رحلة آمنة وممتعة".