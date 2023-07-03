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نشرت شركة "ميتا" عن طريق الخطأ تطبيقها المنتظر "Thread" المنافس لتويتر، على متجر غوغل للتطبيقات، ولكنها سرعان ما حذفته.وقال المطور أليساندرو بالوزي على تويتر، إن صفحة "ثريد" على متجر غوغل احتوت على لقطات شاشة من داخل التطبيق تعرض بعض عناصر واجهة الاستخدام، ومنها تسجيل الدخول باستخدام حساب إنستجرام، وقائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم من شبكة الصور الاجتماعية، حتى يتمكن من اختيار من يتابعه على التطبيق الجديد.ويتشابه تصميم التطبيق الجديد كثيراً مع منصة التغريدات تويتر في ما يتعلق بكتابة منشور جديد إذ يظهر أسفل مربع الكتابة عدد الأحرف، والسماح بإرفاق الصور والفيديوهات مع المنشور.وعند عرض المنشورات تظهر أزرار مختلفة بأيقونات مألوفة لإبداء الإعجاب وإعادة النشر والتعليق، كما تظهر صور المستخدمين الشخصية على هيئة دوائر صغيرة، وتتشابه علامات توثيق الحسابات مع شكلها على إنستغرام وتويتر.ويحمل تطبيق "ثريد" اسماً كودياً داخل الشركة هو "Project 92"، وبدأ تطويره، مطلع يناير الماضي، بحسب موقع "ذا فيرج".وقال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في "ميتا"، خلال اجتماع مع الموظفين لاستعراض تصميم واجهة التبطيق لأول مرة: "سمعنا من المبدعين والشخصيات العامة المهتمين بالحصول على منصة يتم تشغيلها بعقلانية".ولم تعلن الشركة عن موعد محدد لإصدار التطبيق، ولكن ظهوره على متجر "غوغل بلاي" يعني على الأرجح أن الإصدار أصبح وشيكاً.وعلق إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، على تقارير تتعلق بالتطبيق المنافس لمنصته، بأن دعا مارك زوكربرج، مؤسس ومدير "ميتا"، إلى مباراة مصارعة بينهما، وقبل زوكربرغ الدعوة، لكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت المباراة ستقام أم لا.