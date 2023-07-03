Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تطلق تطبيقها المنافس لـ"تويتر" بالخطأ على متجر غوغل

Lebanon 24
03-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1083650-638239773241537722.jpeg
Doc-P-1083650-638239773241537722.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت شركة "ميتا" عن طريق الخطأ تطبيقها المنتظر "Thread" المنافس لتويتر، على متجر غوغل للتطبيقات، ولكنها سرعان ما حذفته.

وقال المطور أليساندرو بالوزي على تويتر، إن صفحة "ثريد" على متجر غوغل احتوت على لقطات شاشة من داخل التطبيق تعرض بعض عناصر واجهة الاستخدام، ومنها تسجيل الدخول باستخدام حساب إنستجرام، وقائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم من شبكة الصور الاجتماعية، حتى يتمكن من اختيار من يتابعه على التطبيق الجديد.
Advertisement

ويتشابه تصميم التطبيق الجديد كثيراً مع منصة التغريدات تويتر في ما يتعلق بكتابة منشور جديد إذ يظهر أسفل مربع الكتابة عدد الأحرف، والسماح بإرفاق الصور والفيديوهات مع المنشور.

وعند عرض المنشورات تظهر أزرار مختلفة بأيقونات مألوفة لإبداء الإعجاب وإعادة النشر والتعليق، كما تظهر صور المستخدمين الشخصية على هيئة دوائر صغيرة، وتتشابه علامات توثيق الحسابات مع شكلها على إنستغرام وتويتر.

ويحمل تطبيق "ثريد" اسماً كودياً داخل الشركة هو "Project 92"، وبدأ تطويره، مطلع يناير الماضي، بحسب موقع "ذا فيرج".

وقال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في "ميتا"، خلال اجتماع مع الموظفين لاستعراض تصميم واجهة التبطيق لأول مرة: "سمعنا من المبدعين والشخصيات العامة المهتمين بالحصول على منصة يتم تشغيلها بعقلانية".

ولم تعلن الشركة عن موعد محدد لإصدار التطبيق، ولكن ظهوره على متجر "غوغل بلاي" يعني على الأرجح أن الإصدار أصبح وشيكاً.

وعلق إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، على تقارير تتعلق بالتطبيق المنافس لمنصته، بأن دعا مارك زوكربرج، مؤسس ومدير "ميتا"، إلى مباراة مصارعة بينهما، وقبل زوكربرغ الدعوة، لكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت المباراة ستقام أم لا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-07-03
23:00 | 2023-07-02
16:00 | 2023-07-02
14:57 | 2023-07-02
14:00 | 2023-07-02
11:00 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website