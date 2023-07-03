إكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ!

اكتشف المسبار المتجول التابع لـ"ناسا" صخرة غريبة على شكل كعكة "دونات" دائرية على سطح المريخ.

وتم التقاط الصورة بواسطة جهاز التصوير المجهري البعيد "RMI"، وهو جزء من أداة "SuperCam"، على مسافة نحو 100 متر من العربة الجوالة، في 22 حزيران 2023. (سبوتنيك)