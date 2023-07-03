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تكنولوجيا وعلوم

"روس كوسموس" تدرس مقترحا لاستخدام الفضاء المنخفض

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:00
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تدرس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية اقتراحا طرحه العالم الروسي فياتشيسلاف تيومكين بشأن استصلاح الفضاء المنخفض، أي الارتفاعات التي تقل عن 200 كيلومتر فوق سطح الأرض.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية يوري بوريسوف في لقاء عقده بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "قد اتصلنا بالعالم فياتشسلاف تيومكين الذي يطوّر محرك بلازما من جيل جديد ويتعاون مع المعهد الروسي للفيزياء التقنية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمدارات المنخفضة عال جدا لأن دقة الأجهزة البصرية العاملة على ارتفاع 200 كيلومتر تختلف جذريا عما هي عليه على ارتفاع 500 كيلومتر. لكن الحفاظ على الأقمار الصناعية ضمن هذا الارتفاع المنخفض ومنعها من الاحتراق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي مشكلة في غاية التعقيد تتطلب استخدام محركات من نوع جديد. وهي محركات بلازما صغيرة الحجم يعمل العالم الروسي ومعهد الفيزياء التقنية على تطويرها."
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وقال بوريسوف إن "روس كوسموس" اقترحت على العالم التعاون. (روسيا اليوم)
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