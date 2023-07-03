26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"روس كوسموس" تدرس مقترحا لاستخدام الفضاء المنخفض
Lebanon 24
03-07-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية اقتراحا طرحه العالم الروسي فياتشيسلاف تيومكين بشأن استصلاح الفضاء المنخفض، أي الارتفاعات التي تقل عن 200 كيلومتر فوق سطح الأرض.
أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية يوري بوريسوف في لقاء عقده بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "قد اتصلنا بالعالم فياتشسلاف تيومكين الذي يطوّر محرك بلازما من جيل جديد ويتعاون مع المعهد الروسي للفيزياء التقنية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمدارات المنخفضة عال جدا لأن دقة الأجهزة البصرية العاملة على ارتفاع 200 كيلومتر تختلف جذريا عما هي عليه على ارتفاع 500 كيلومتر. لكن الحفاظ على الأقمار الصناعية ضمن هذا الارتفاع المنخفض ومنعها من الاحتراق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي مشكلة في غاية التعقيد تتطلب استخدام محركات من نوع جديد. وهي محركات بلازما صغيرة الحجم يعمل العالم الروسي ومعهد الفيزياء التقنية على تطويرها."
Advertisement
وقال بوريسوف إن "روس كوسموس" اقترحت على العالم التعاون. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
Lebanon 24
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
10:21 | 2023-07-03
03/07/2023 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
05:40 | 2023-07-03
03/07/2023 05:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم
Lebanon 24
بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم
13:05 | 2023-07-02
02/07/2023 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
05:27 | 2023-07-03
03/07/2023 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
10:48 | 2023-07-03
03/07/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-07-03
"لا تسرقوا أصواتنا"... مواجهة بين قطاع الدبلجة والذكاء الاصطناعي
05:00 | 2023-07-03
"ميتا" تطلق تطبيقها المنافس لـ"تويتر" بالخطأ على متجر غوغل
02:00 | 2023-07-03
الدعاوى تلاحق تويتر.. مستحقات بآلاف الدولارات لم تدفع
23:00 | 2023-07-02
غوغل تلغي مشروع نظارات الواقع المعزز للمرة الثالثة
16:00 | 2023-07-02
سرّ جديد من ميتا.. اليكم تفسير رقم 22
14:57 | 2023-07-02
"تتحرك في كل الاتجاهات".. حلم "السيارة الطائرة" على وشك التحقيق
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact