خلال 30 يوماً... "TweetDeck" فقط للحسابات الموثقة

Advertisement

أعلنت شركة تويتر في تغريدة أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة من أجل التمتع بخدمة تويت.دك "TweetDeck".وقالت الشركة إن التغيير سيبدأ العمل به في غضون 30 يوما.وخدمة تويت.دك حتى الآن مجانية لجميع مستخدمي تويتر، وهي تسمح لهم بتنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة من أجل متابعة المحتوى بسهولة.ويشيع استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات الإخبارية، ويمكن أن يؤدي فرض رسوم على تويت.دك إلى زيادة إيرادات تويتر التي تواجه صعوبة في الحفاظ على إيرادات الإعلانات في ظل ملكية الملياردير إيلون ماسك.