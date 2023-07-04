غوغل تعلن إضافة 7 مزايا جديدة إلى خدمة المحادثة الفورية.. ما هي؟

أعلنت شركة "غوغل" عن إضافة 7 مزايا جديدة إلى خدمة المحادثة الفورية الخاصة بها "غوغل شات"، من أجل تحسين تجربة التواصل.

وتأتي ميزة "الكتابة الذكية" (Smart Compose) في مقدمة المزايا الجديدة المضافة إلى غوغل شات، وتتيح الرد على الرسائل بسهولة وسرعة عبر عرض اقتراحات مناسبة لإكمال العبارات والجمل وفقا للسياق مع تقليل الأخطاء الإملائية والنحوية، وتدعم هذه الميزة عدة لغات.

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وقدمت غوغل أيضا ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها للتأكد من كونها واضحة وصحيحة، مع إمكانية حذفها بالكامل وكتابة رسالة أخرى جديدة.

ومن المزايا الأخرى التي باتت متاحة إمكانية اقتباس رسالة عند إرسال رد داخل المحادثة، كما تسمح للمستخدم بالرد على رسالة بعينها.

وفي مجموعات المحادثة ستتيح غوغل أيضا إمكانية معرفة المستخدمين الآخرين الذين قرؤوا الرسالة التي أرسلت داخل المجموعة.



وأشارت غوغل إلى مزايا أخرى، مثل ميزة إضافة رابط إلى كلمة أو عبارة داخل الرسالة عبر تحديد النص المراد إنشاء رابط به، ثم اختيار "إدراج رابط" في شريط أدوات تنسيق النص الذي يظهر تلقائيا، وسوف تغني هذه الميزة عن إرسال روابط صفحات الإنترنت الطويلة.





كما أتاحت للمستخدمين إخفاء المحادثات غير النشطة، والقدرة على إضافة تطبيقات إلى خدمة غوغل شات للحصول على المزيد من المزايا، كإضافة تطبيق "غيفي" (Giphy) الخاص بمشاركة الصور المتحركة وغيره من التطبيقات المتاحة. (الجزيرة)