25
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
29
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إحذروها... نسخة مزيفة من "تليغرام" تُصيب أجهزة أندرويد ببرمجيات خبيثة!
Lebanon 24
04-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الفورية تليغرام Telegram في نظام أندرويد، وتحمل هذه النسخة برمجيات خبيثة تهدد سلامة المستخدمين، وفقًا لتقرير نشره باحثون في مجال الأمن السيبراني في شركة Check Point.
Advertisement
وعند تثبيت التطبيق المزيف في جهاز الضحية يبدأ في تشغيل كود برمجي خبيث في الخلفية يتنكر في صورة خدمة تنزيل التحديثات، ويبدأ أولًا في جمع البيانات عن جهاز الضحية، ثم يُنشئ اتصالًا مع الخادم المخصص له، ليقوم بتحميل المزيد من الملفات ومنها فيروس من نوع تروجان يُسمى Triada.
ويمكن لفيروس Triada اكتساب صلاحيات في الجهاز وحقن نفسه في عمليات النظام الأخرى، كما أن له القدرة على سرقة الأموال من الضحايا عبر إشراكهم في خدمات مأجورة، وعمل مشتريات رقمية باستخدام رقم الهاتف والرسائل النصية القصيرة SMS، بالإضافة إلى الاستيلاء على كلمات المرور والبيانات الحساسة في الجهاز، وعرض إعلانات على نحوٍ مزعج.
ويُعد فيروس Triada أحد أخطر الفيروسات التي تصيب أجهزة أندرويد لقدرته على الاختراق العميق لنظام التشغيل والتلاعب بعمليات النظام والتطبيقات، وعادةً ما ينتشر عبر التطبيقات المصابة التي تُحمل من مصادر غير موثوقة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
05:00 | 2023-07-04
04/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
10:28 | 2023-07-04
04/07/2023 10:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
12:27 | 2023-07-04
04/07/2023 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-07-04
اذا كنت تعاني من نفاد مساحة تخزين "آيفون".. هذا الخبر لك
11:00 | 2023-07-04
موقع يتحدى "تويتر"... متى ستُطلق "ميتا" منصة "Threads"؟
08:00 | 2023-07-04
الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عاماً
05:00 | 2023-07-04
غوغل تعلن إضافة 7 مزايا جديدة إلى خدمة المحادثة الفورية.. ما هي؟
02:26 | 2023-07-04
خلال 30 يوماً... "TweetDeck" فقط للحسابات الموثقة
02:00 | 2023-07-04
شاهد الكواكب الأربعة العملاقة في نظامنا الشمسي (صور)
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 04:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 04:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
05/07/2023 04:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact