موقع يتحدى "تويتر"... متى ستُطلق "ميتا" منصة "Threads"؟

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تخطط شركة "ميتا"، التي تضم "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، لإنشاء موقع جديد للتدوينات القصيرة، مشابه لـ"تويتر".الموقع الجديد سيحمل اسم "Threads"، وسينطلق الخميس، وسيسمح للمستخدمين بالاشتراك عبر "إنستغرام"، والحصول على نفس المتابعين في تطبيق الصور الشهير.وقال موقع ميتا في الإعلان: "Threads هي منصة تجتمع فيها المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم وحتى الموضوعات التي ستشغل العالم غدا". (سكاي نيوز)