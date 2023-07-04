الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عاماً

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كشفت الجمعية الفلكية في جدة، أن الشمس تعيش حالياً حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.وأضافت أن متوسط عدد البقع الشمسية لشهر حزيران 2023 كان 163، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022.وأشارت فلكية جدة إلى أن آخر مرة كانت فيها أعداد البقع الشمسية بهذا الارتفاع، كانت الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة عام 2003، والتي تضمنت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية تم تسجيله على الإطلاق (X45)، وشوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب، حتى إن الانبعاث الكتلي الإكليلي من التوهج، كان قويا لدرجة أنه تم اكتشافه بواسطة المسبار فوياجر، على حافة النظام الشمسي. (العربية)