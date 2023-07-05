قياس الحرارة وسعر رخيص.. مزايا جديدة في سماعات "إيربودز"

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كشف تقرير حديث، بأن شركة "أبل" تعمل على تطوير الجيل القادم من سماعات "إيربودز" عبر تزويدها بمزايا جديدة، مثل قياس درجة حرارة الجسم، كما قررت تغيير مخرج الشحن إلى المخرج الأكثر شهرة "USB-C"، ما يجعله التحديث الأكبر للسماعات منذ إطلاقها عام 2016.وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، بأن الشركة الأميركية تخطط لجعل الجيل القادم من السماعات أداة متخصصة لجمع معلومات حيوية من الجسم، وإطلاق إصدارات أقل تكلفة، بالإضافة إلى جعلها جزءاً رئيسياً من التجربة الصوتية التي سيحصل عليها مستخدم نظارتها الجديدة "فيجن برو".وتعمل الشركة على ميزة جديدة تساعد مستخدمي السماعات على اختبار قدراتهم السمعية عبر تشغيل الأصوات بمستويات وأنماط مختلفة، لتتمكن السماعات من التعرف على جودة السمع لديهم.كما تعمل الميزة على استكشاف أساليب جديدة للاعتماد على السماعات كجهاز تعويضي للسمع، خاصةً مع تطور الجانب التنظيمي لسوق السماعات التعويضية منذ العام الماضي، عندما أقرت "هيئة الدواء والغذاء" الأميركية إمكانية شراء السماعات الطبية من دون الحاجة لاختبار أو فحص طبي.وكانت الشركة أضافت بالفعل العديد من المزايا التي تعزز قدرات ضعاف السمع عبر سماعاتها، ومنها مزايا "Conversation Boost" و "Live Listen".وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمل على تزويد سماعاتها اللاسلكية بمستشعرات جديدة لقياس درجة حرارة الجسم عبر قناة الأذن الداخلية، والذي يعتبر مصدراً أكثر دقة لقياس حرارة الجسم مقارنة بقياسها عبر ساعات "آبل ووتش 8" و "آبل ووتش الترا".وتوقع التقرير طرح السماعات بمخرج شحن "USB-C"، وهو ما يتوافق مع تقارير سابقة توقعت طرح هواتف "آيفون 15" بنفس المخرج، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي ببدء توحيد مخارج الشحن، بحلول العام المقبل.وذكر التقرير أن الشركة ستطرح إصدارات أرخص من السماعات، بخفض السعر من 129 إلى 99 دولاراً فقط.