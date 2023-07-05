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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق منافس لتويتر.. هذا ما تعتزم "ميتا" طرحه قريباً

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:00
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أدرجت شركة "ميتا بلاتفورمز" تطبيقها الجديد للتدوينات المصغرة "ثريدز"، على متجر أبل، بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك سقفاً مؤقتاً لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها.

وجاء إدراج "ثريدز" وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستجرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحاً للتثبيت على الأجهزة اعتباراً من الخميس.
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وسيسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام "تويت.دك."

ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعليق على إطلاق مماثل على متجر التطبيقات لهواتف أندرويد.

وكانت "ميتا" قد نشرت عن طريق الخطأ تطبيقها المنتظر على متجر جوجل للتطبيقات، ولكنها سرعان ما حذفته.

وقال المطور أليساندرو بالوزي على تويتر، إن صفحة "ثريدز" على متجر جوجل احتوت على لقطات شاشة من داخل التطبيق تعرض بعض عناصر واجهة الاستخدام، ومنها تسجيل الدخول باستخدام حساب إنستجرام، وقائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم من شبكة الصور الاجتماعية، حتى يتمكن من اختيار من يتابعه على التطبيق الجديد.

ويتشابه تصميم التطبيق الجديد كثيراً مع منصة التغريدات تويتر في ما يتعلق بكتابة منشور جديد إذ يظهر أسفل مربع الكتابة عدد الأحرف، والسماح بإرفاق الصور والفيديوهات مع المنشور.

وعند عرض المنشورات تظهر أزرار مختلفة بأيقونات مألوفة لإبداء الإعجاب وإعادة النشر والتعليق، كما تظهر صور المستخدمين الشخصية على هيئة دوائر صغيرة، وتتشابه علامات توثيق الحسابات مع شكلها على إنستجرام وتويتر.
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