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منوعات

سيارة.. تسير على الأرض وتُحلّق في السماء!

Lebanon 24
05-07-2023 | 16:00
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منحت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا رخصة تتيح لها تجريب مخترها الجديد، وهو عبارة عن سيارة طائرة قادرة على السير في الشوارع والتحليق في الأجواء.

وقالت السلطات الأميركية إن الرخصة محصورة في أهداف محددة تشمل المشاركة في المعارض والبحث والتطوير، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
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وذكرت شركة "Alef" المصنعة أن سيارتها الطائرة التي أطلقت عليها اسم "Model A" هي الأولى من نوعها التي تتمكن من السير على الشوارع والركن في المواقف العامة وفي الوقت نفسه التحليق في الأجواء.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، التي لا تزال قيد التطوير، قادرة على قطع مسافة 321 كيلومترا والتحليق في الأجواء لمسافة 177 كيلومترا بكل شحنة، علما بأن هذه السيارة هي كهربائية بالكامل. (سكاي نيوز)

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