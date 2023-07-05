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تكنولوجيا وعلوم
شركة "أوتوفاز" تطلق سيارة جديدة... ما هي ميزاتها؟
Lebanon 24
05-07-2023
|
23:00
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ستطلق شركة "أوتوفاز" الروسية قريبا شاحنة صغيرة جديدة على أساس منصة "لادا فيستا" الجديدة.
وحسب قناة تليغرام "أوتوبوتوك" الروسية فإن شركة "أووتوفاز" أطلقت مؤخرا مشروعا بعنوان RGH.
ويقوم المشروع بتطوير الشاحنة الصغيرة الجديدة التي يقال إن لديها جسما مميزا من مجلديْن مع غطاء محرك بارز. ويمكن لهذا الموديل أن يحل جزئيا محل سيارة "لادا لارغوس" التي لم يتم إنتاجها منذ العام الماضي بسبب مشاكل في المكونات.
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بالإضافة إلى الميني فان، سيتم تطوير سيارة كروس أطلقت عليها تسمية HGH الأولية، وذلك على أساس منصة "لادا فيستا"، وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن "اوتوفاز" ليس لديها موارد كافية لتطوير كلتا السيارتين بالتوازي. لكن خبراء الشركة نفوا هذه المعلومات. وقالوا إن كلتا السيارتيْن ستحصلان من "فيستا" على شاسيه تم ضبطه قليلا وأجزاء هيكل جديدة تماما.
وتم التأكيد رسميا على إطلاق سيارة كروس على منصة "فيستا". وكان مدير عام "أوتوفاز" ماكسيم سوكولوف قد أعلن العام الماضي إنها ستكون نموذجا محليا للغاية في فئة B ، مشيرا إلى الموعد التقريبي للبدء في إنتاج السيارة، وهو نهاية عام 2025. وسيحصل كلا النموذجين على علبة السرعة الأوتوماتيكية. (روسيا اليوم)
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