شعبيته تتراجع... ChatGPT يواجه مصاعب متزايدة

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أفادت شركة "سيميلار ويب" للتحليلات بأن روبوت الدردشة "تشات جي. بي. تي" ChatGPT شهد تراجعاً في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق ذلك في حزيران الماضي.وأظهرت بيانات "سيميلار ويب" أن الإقبال العالمي على زيارة النسخة المكتبية ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7% في حزيرا ن مقارنةً بأيار، بينما انخفض عدد المستخدمين الإجمالي للموقع 5.7%. وتقلصت أيضاً المدة الزمنية التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع 8.5%.وأحدث "تشات جي. بي. تي" حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءً من الكتابة التقليدية وحتى كتابة رموز التشفير، ووصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهرياً في كانون الثاني بعد شهرين فقط من إطلاقه.واعتبرت سارة هندليان باولر، رئيسة قسم بحوث التكنولوجيا في الأميركتين لدى شركة "ماكواير": "أعتقد أن ثمة مصاعب متزايدة حينما يصل المرء إلى 100 مليون مستخدم من الصفر بتلك السرعة. ستتمخض البنية التحتية شديدة الثقل عن دقة أقل. إنه خليط من الحاجة إلى تغيير ما تدرب عليه النموذج والحاجة إلى التعامل مع التبعات المحتملة للوائح التنظيمية".