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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تُطلق رسميّاً المنافس لـ"تويتر"... "أهلا بكم في "ثريدز"

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:30
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أطلقت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك رسميا تطبيق "ثريدز" الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لـ"تويتر".

ويعد "ثريدز" أكبر تحد لـ"تويتر" وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صدّ أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".
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كما بات "ثريدز" متوافرا في متجري "آبل" و"بلاي ستور"، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل "هوليوود ريبورتر" و"فايس" وأيضا "نتفلكس".

بدوره، كتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" في أول منشور له على التطبيق الجديد "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز".

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بـ"انستغرام" التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

لكن وفق مصدر مقرب فإن مخاوف تنظيمية سترجئ إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع "ميتا" لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى.

وإحدى هذه القواعد تقيّد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما ستكون الحال عليه بين "انستغرام" و"ثريدز"، وسبق أن ضُبط زوكربيرغ من قبل الهيئات الناظمة الأوروبية وهو يقوم بذلك عندما اشترى واتسآب.

ومن الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط "تويتر" في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل "ميتا" أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين. (العربية)
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