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تكنولوجيا وعلوم

كيف تفتحون حساباً في "ثريدز"؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:39
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أطلقت منصة إنستغرام رسمياً تطبيقها الجديد "Threads" الذي يُمكن الآن تنزيله مجاناً من متجر تطبيقات "آب ستور" لهواتف "آيفون" أو متجر "غوغل بلاي" ﻷجهزة "أندرويد".

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب في "Threads" باستخدام حساب "إنستغرام" عينه مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، وأيضاً متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على "إنستغرام".
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كما يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطول يصل إلى 5 دقائق.

كذلك يحمل تطبيق "Threads" الجديد واجهة تشبه "تويتر"، ويُوفّر خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.
 
وسيرى المستخدمون في الصفحة الرئيسية للتطبيق خليطاً من منشورات الحسابات التي يتابعونها، والمنشورات التي يرشحها التطبيق استناداً إلى اهتماماتهم.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية التحكم فيمَن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أُشير إليهم في المنشور، بالإضافة إلى القدرة على تصفية كلمات بعينها في الردود. (العربية)
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