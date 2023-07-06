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تكنولوجيا وعلوم

بالتفاصيل... هكذا تعرف ما ينشره من تتابعهم على "ثريدز"

Lebanon 24
06-07-2023 | 23:14
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مع الساعات الأولى لانطلاق تطبيق «ثريدز» المنافس لمنصة «تويتر»، استوقف المستخدمون ظهور منشورات أشخاص لا يتابعونهم، وانتقد بعضهم هذه الخاصية التي كانت أحد أسباب هروبهم من منصات مثل «تويتر» و«فيسبوك».
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لكن إذا كنت أحد هؤلاء، فيمكنك بخطوات بسيطة تعديل الإعدادات لتظهر لك منشورات (أو «مقتطفات» حسب الترجمة الرسمية للتطبيق) من اخترت متابعتهم فقط.
 
الخطوة 1: افتح صفحتك
 
 
 
 
 
 
 
الخطوة 2: افتح الإعدادات
 
 
 
الخطوة 3: افتح الإشعارات
 
 
 
 
 
 
الخطوة 4: اضغط على المقتطفات والردود
 
 
 
اختر المقتطفات والردود، وتصفح لتصل إلى أسفل القائمة لتصل إلى «المقتطفات الأولى». اختر «من الأشخاص الذين تتابعهم». ثم اغلق الإعدادات وعد إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، وستجد فقط منشورات – أو مقتطفات – من تتابعهم فقط.
 
 
 
 
تحت هذه القائمة يمكنك أيضاً اختيار إحدى ثلاثة إعدادات: «من الجميع»، «من الأشخاص الذين تتابعهم»، «إيقاف تشغيل»، لخمسة أشكال من التفاعل هي: «الإعجابات»، «الردود»، «عمليات الذكر»، «عمليات إعادة المشاركة»، «الاقتباسات»، «المقتطفات الأولى».
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