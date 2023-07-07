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تكنولوجيا وعلوم
30 مليون مشترك خلال ساعات.. "ثريدز " يجذب المشاهير
Lebanon 24
07-07-2023
|
00:30
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جذب تطبيق «ثريدز» المنافس الجديد لـ«تويتر»، أكثر من 30 مليون مستخدم خلال 16 ساعة على إطلاقه من قبل «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، ليصبح أسرع التطبيقات نمواً في التاريخ.
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يُشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق «تويتر»، متصلة بمنصة «إنستغرام» للصور ومقاطع الفيديو، التابعة لشركة «ميتا». وقال زوكربيرغ عبر المنصة التي أطلقت قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس بتوقيت غرينيتش: «30 مليون تسجيل اشتراك بحلول الصباح (بتوقيت الولايات المتحدة). أشعر كأنها بداية لشيء خاص، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء التطبيق».
وتتوفر منصة «ثريدز» في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قالت «ميتا» إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية لم تتم الإجابة عليها هناك.
ومن جانبه، أشار آدم موسيري، المدير التنفيذي لـ«إنستغرام»، في مقابلات أجراها إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة بموجب «قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية» الخاصة بالتكتل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، تمثل عقبة. وتتضمن القوانين متطلبات صارمة لمنصات إلكترونية كبيرة.
ويعد «ثريدز»، الذي يرتكز على المنشورات النصية أكبر تحدٍ لموقع «تويتر» وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل «بلو سكاي» و«ماستودون».
وبات «ثريدز» متوفراً في متجري «آبل» و«بلاي ستور» مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك وأوبرا وينفري، إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل «هوليوود ريبورتر» و«فايس» وأيضاً «نتفليكس» و«إتش بي أوه» و«بيلبورد».
ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بـ«إنستغرام»، التي تتخطى ملياري حساب، مما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.
ومن الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط «تويتر» في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل «ميتا» أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين.
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