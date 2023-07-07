28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "آيفون".. تأكدوا من هذا الإعداد لمنع أي شخص من فتح هواتفكم أثناء النوم
Lebanon 24
07-07-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتخوف العديد من مستخدمي هاتف "آيفون" من أن يقوم شخص ما بالدخول على هواتفهم المحمولة أثناء النوم، وذلك عن طريق اختراق ميزة التعرف على الوجه ليكشف النصوص والصور ومقاطع الفيديو.
تقرير لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية ذكر أن ميزة "العمق الحقيقي" (True Depth) الموجودة في كاميرا هاتف الآيفون تستطيع مسح بيانات وجه دقيقة من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية، بحيث ترسم كل منحنيات وتجاعيد المستخدم وتخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.
Advertisement
وتتكيف ميزة التعرف على الوجه تلقائيا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع الماكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه.
وإذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك مثل حلاقة اللحية، فإن ميزة التعرف على الوجه تؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك.
لكن يبدو أن هذه الأنظمة لا تعمل إذا كانت عيناك مغمضتين، لكن هناك طريقة لتجاوز هذه الحماية المضمنة في هاتف "آيفون" الخاص بك، فالهواتف الذكية تأتي بميزات لتمكين الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الحركة من الوصول إلى هواتفهم دون الحاجة للنظر إليها.
وتساعد ميزة "اللمس المساعد" (Assistive Touch) على استخدام "آيفون" إذا كان المستخدم يواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.
وهذه أدوات أساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، لكن أحد هذه الإعدادات قد يعرض أمنك للخطر، حيث تحتوي ميزة التعرف على الوجه أيضا على ميزة إمكانية الوصول لدعم الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية، وباستخدام هذا الإعداد لن تحتاج إلى فتح عينيك لفتح هاتفك.
وبينما يحتاج بعض الأشخاص إلى هذه الميزات، يجب ألا تستخدمه إذا لم تعانِ من ضعف في الرؤية، لذلك يجب تعديل هذه الإعدادات باتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى الإعدادات ومنها إلى ميزة إمكانية الوصول ثم معرف الوجه والانتباه.
تأكد من تفعيل "تطلب الانتباه لجهاز ميزة التعرف على الوجه".
عند تفعيل هذا الإعداد لا يمكن لأي شخص إلغاء قفل هاتفك أثناء النوم. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
Lebanon 24
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
13:21 | 2023-07-06
06/07/2023 01:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
14:13 | 2023-07-06
06/07/2023 02:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
13:31 | 2023-07-06
06/07/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
08:50 | 2023-07-06
06/07/2023 08:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع أرعبَ الجيش الإسرائيليّ.. ما حقيقة حصول توترات في الجنوب هذا المساء؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع أرعبَ الجيش الإسرائيليّ.. ما حقيقة حصول توترات في الجنوب هذا المساء؟
15:32 | 2023-07-06
06/07/2023 03:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:07 | 2023-07-07
بينهم شاكيرا.. هؤلاء أول المشاهير المنضمين لتطبيق ثريدز
01:57 | 2023-07-07
بعد اطلاق "ثريدز".. مارك زوكربيرغ يغرّد عبر "تويتر" لأول مرّة منذ 11 عاماً ماذا قال؟
00:30 | 2023-07-07
30 مليون مشترك خلال ساعات.. "ثريدز " يجذب المشاهير
23:14 | 2023-07-06
بالتفاصيل... هكذا تعرف ما ينشره من تتابعهم على "ثريدز"
23:05 | 2023-07-06
ما هو الفرق بين ثريدز وتويتر؟
23:00 | 2023-07-06
إختراع "درون" مقاومة للنار
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
07/07/2023 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
07/07/2023 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
07/07/2023 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact