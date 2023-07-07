بعد اطلاق "ثريدز".. مارك زوكربيرغ يغرّد عبر "تويتر" لأول مرّة منذ 11 عاماً ماذا قال؟

نشر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، أول تغريدة له على موقع "تويتر" منذ أكثر من عقد، وذلك بعد إطلاق بديل "تويتر" الذي طال انتظاره، "ثريدز".



وكشفت منصّة "إنستغرام" أمس النقاب رسمياً عن تطبيق "ثريدز"، الذي يُعتبر التهديد الأكثر قوّة حتى الآن لخدمة الوسائط الاجتماعية المتعثّرة التي يملكها صاحب "تويتر" إيلون ماسك.

وبعد ساعات، غرّد زوكربرغ صورة لرجلَي عنكبوت متطابقَين بمواجهة بعضهما، في إشارة إلى تشابه تطبيقه الجديد مع "تويتر".

pic.twitter.com/MbMxUWiQgp — Mark Zuckerberg (@finkd) July 6, 2023 Advertisement





وتبيّن أن تغريدة زوكربرغ هي الأولى له منذ عام 2012، وتأتي بعد أسبوعين من قبوله تحدّي ماسك في معركة داخل قفص. وتبيّن أن تغريدة زوكربرغ هي الأولى له منذ عام 2012، وتأتي بعد أسبوعين من قبوله تحدّي ماسك في معركة داخل قفص.





في المقابل، قال زوكربرغ في منشور عبر موقع "ثريدز": "يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة فيه أكثر من مليار شخص. لقد أتيحت الفرصة لـ(تويتر) للقيام بذلك، ولكن لم يفلح في ذلك، نأمل أن نفعل ذلك". (النهار)