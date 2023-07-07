وزنها 17 غراما فقط.. تعرّف الى أصغر وأخف كاميرا رقمية مع شاشة في العالم

عرضت شركة GatherTech اليابانية كاميرا رقمية صغيرة MiniCa، وزنها 17 غراما فقط بحجم علبة الثقاب (40 × 47 × 36 ملم).





وتشير GizmoChina، إلى أن MiniCa على الرغم من صغرها فهي مزودة بمستشعر يمكنه التقاط صور بدقة 3760 × 2128 بكسل وتسجيل فيديو بحجم إطار يبلغ 1920 × 1080 بكسل. يتم تخزين جميع الملفات على بطاقة ذاكرة microSD قابلة للتبديل.

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وبالإضافة إلى ذلك هذه الكاميرا مزودة بشاشة قطرها 0.96 بوصة تعمل كمحدد للمشهد.

و MiniCa هي أصغر وأخف كاميرا رقمية مع شاشة. والكاميرا مزودة ببطارية 180 مللي أمبير تسمح بالعمل حتى 60 دقيقة.



ولم تبدأ الشركة اليابانية GatherTech بالإنتاج المتسلسل لهذه الكاميرا/ ولكنها تجمع الأموال اللازمة لذلك، ومن المتوقع أن تبدأ في الإنتاج قريبا جدا. (روسيا اليوم)