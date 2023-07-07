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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يوجه رسالة تحذيرية الى "ميتا" بسبب تطبيق "ثريدز"
Lebanon 24
07-07-2023
|
11:00
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هدد تطبيق "تويتر" مساء الخميس شركة "ميتا" علناً، بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد "ثريدز".
ونشر موقع "SEMAFOR" الأميركي رسالة تحذيرية من "تويتر" إلى "ميتا"، يطالب فيها موقع التغريدات باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته.
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وحذّر من مغبة أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفونا السابقون، مشيرا إلى أن العديد من موظفي تويتر السابقين لديهم معلومات سرية ويعملون لدى ميتا.
كما أكد أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.
وأوضحت الرسالة أن لدى تويتر مخاوف من أن هذه الأسرار قد تم استخدامها عن عمد.
بالمقابل، ردّ متحدث باسم تطبيق ثريدز، بأنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر.
وأتت هذه التطورات في وقت اجتذب فيه تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا بلاتفورمز أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل ثريدز تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستغرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.
يشار إلى أن إطلاق التطبيق جاء بعدما تبادل مارك زوغربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وإيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس. (العربية)
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