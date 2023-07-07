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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الأدوية المضادة للشيخوخة

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:00
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تعتبر عملية استنباط أدوية جديدة مهمة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، لكن نوعًا من الذكاء الاصطناعي يسمى التعلم الآلي يمكنه تسريع العملية بشكل كبير والقيام بالمهمة بشكل أسرع بكثير.
واستخدمت الباحثة فانسيا سمير-باريتو وزملاؤها هذه التقنية أخيرا للعثور على ثلاثة مرشحين واعدين كأدوية مثبطة للشيخوخة ومانعة للأمراض المرتبطة بها، ويسمى هذا النوع من العقاقير "بسينوليتسكس".
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ويعمل "سينوليتسكس" عن طريق قتل الخلايا الشائخة.
ولقد عانت هذه الخلايا من تلف الحمض النووي، على سبيل المثال، خلايا الجلد التي تضررت بفعل أشعة الشمس، لذا فإن إيقاف التكاثر يوقف انتشار الضرر.
وأضافت الباحثة: "لكن الخلايا الشائخة ليست دائمًا شيئًا جيدًا، حيث تفرز مزيجًا من البروتينات الالتهابية التي يمكن أن تنتشر إلى الخلايا المجاورة".
وأردفت الباحثة لموقع "ساينس أليرت" اليوم الجمعة: "أظهرت الدراسات التي أُجريت على فئران التجارب أن القضاء على الخلايا الشائخة باستخدام الأدوية المثبطة للشيخوخة يمكن أن يخفف من هذه الأمراض". (سبوتنيك)
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