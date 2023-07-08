29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خصائصها مميزة.. تعرّفوا على أصغر كاميرا بشاشة في العالم
Lebanon 24
08-07-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت شركة GatherTech اليابانية كاميرا رقمية صغيرة MiniCa وزنها 17 غراماً فقط بحجم علبة الثقاب (40 × 47 × 36 ملم).
وتشير GizmoChina، إلى أن MiniCa على الرغم من صغرها فهي مزودة بمستشعر يمكنه التقاط صور بدقة 3760 × 2128 بكسل وتسجيل فيديو بحجم إطار يبلغ 1920 × 1080 بكسل. يتم تخزين جميع الملفات على بطاقة ذاكرة microSD قابلة للتبديل.
Advertisement
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه الكاميرا مزودة بشاشة قطرها 0.96 بوصة تعمل كمحدد للمشهد.
و MiniCa هي أصغر وأخف كاميرا رقمية مع شاشة، كما أنها مزودة ببطارية 180 مللي أمبير تسمح بالعمل حتى 60 دقيقة.
ولم تبدأ الشركة اليابانية GatherTech بالإنتاج المتسلسل لهذه الكاميرا ولكنها تجمع الأموال اللازمة لذلك، ومن المنتوقع أن تبدأ في الإنتاج قريباً جداً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شعبة المعلومات عثرت على فرح
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على فرح
10:36 | 2023-07-07
07/07/2023 10:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
Lebanon 24
والدة نادين الراسي حديث مواقع التواصل.. هكذا جلست في أحضان إبنتها "كطفلة صغيرة" (فيديو)
12:22 | 2023-07-07
07/07/2023 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته
06:23 | 2023-07-08
08/07/2023 06:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
Lebanon 24
توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك
11:02 | 2023-07-07
07/07/2023 11:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
Lebanon 24
فيديو مروّع لجريمة قتل لبناني في البرغواي.. مشهدٌ يكشفُ وقائع ما جرى
03:06 | 2023-07-08
08/07/2023 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:30 | 2023-07-08
رصدت من مناطق عدة.. أحدث مجموعة من أقمار ستارلينك في سماء السعودية (فيديو)
05:25 | 2023-07-08
في أوّل مؤتمر صحفي لها.. كيف ردّت الروبوتات على احتمال "تمرّدها"؟
02:00 | 2023-07-08
لمُستخدمي "واتساب" حول العالم.. خبرٌ يهمّكم جداً
00:29 | 2023-07-08
"الحظر" قد يطالُ تطبيقاً بارزاً في فرنسا.. ما هو؟
14:00 | 2023-07-07
الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الأدوية المضادة للشيخوخة
13:00 | 2023-07-07
ما سرّ الانتشار السريع لـ"ثريدز"؟
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
08/07/2023 17:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
08/07/2023 17:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
08/07/2023 17:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact