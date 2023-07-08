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تكنولوجيا وعلوم

إنكلترا تحقق “معجزة” كروية

Lebanon 24
08-07-2023 | 15:49
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توج المنتخب الإنكليزي بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم (أقل من 21 عاما)، إثر فوزه على نظيره الإسباني بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت في جورجيا.

ويدين منتخب إنكلترا بالفضل في انتصاره التاريخي للاعبه، كورتيس جونز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الوقت الضائع للشوط الأول.
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ويعود الفضل في تتويج منتخب “الأسود الثلاثة” أيضا لحارس مرمى عرينه، جيمس ترافورد، الذي تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “باتومي أرينا”.

وحقق جيمس ترافورد إنجازا تاريخيا بمحافظته على عذرية شباكه على مدار البطولة، حيث لم تتلق أي هدف خلال المباريات الست التي خاضها منتخب بلاده في البطولة.

وتوج المنتخب الإنكليزي بلقب بطولة القارة العجوز للمرة الثالثة في تاريخه، مقلصا الفارق بينه وبين منتخبي إسبانيا وإيطاليا اللذين يتقاسمان الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم (تحت 21 عاما) إلى لقبين.
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