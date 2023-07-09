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تكنولوجيا وعلوم

"ثريدز" في الطليعة.. إكتشفوا طريق بعض التطبيقات إلى أوّل مليون مستخدم!

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:00
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الطريق إلى أول مليون مستخدم.. #Threads الأسرع!

بالأرقام.. هذه
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حطّم تطبيق "ثريدز" أسطورة نظام "تشات جي بي تي" الخاص بالذكاء الإصطناعي، إذ تمكن الأول من جذب مليون مستخدم في أول 120 دقيقة بعد إطلاقه.
وفي ما يلي قائمة تظر الوقت الذي استغرقته تطبيقات عديدة للوصول إلى أول مليون مستخدم:
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1- ثريدز: 120 دقيقة (سنة الإطلاق 2023)
2- تشات جي بي تي: 5 أيام (سنة الإطلاق 2022)
3- إنستغرام: 2.5 شهر (سنة الإطلاق 2010)
4- سبوتيفاي: 5 أشهر  (سنة الإطلاق 2008)
5- فيسبوك: 10 أشهر  (سنة الإطلاق 2004)
6- تويتر: سنتان (سنة الإطلاق 2006)
7- إير بي أن بي: 2.5 سنوات (سنة الإطلاق 2008)
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