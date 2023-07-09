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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي متصفح "إيدج".. هذه الميزة الجديدة تهمّكم كثيراً

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:00
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أفادت شركة مايكروسوفت بأن متصفحها إيدج يمكنه الآن حجب الإشعارات المزعجة التي ترسلها مواقع الإنترنت لمستخدمي المتصفح.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إنها حللت عشرات الأنواع من الإشعارات التي يمكن اعتبارها مزعجة للمستخدمين، وتحاول منع وصولها إليهم.
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وأضافت الشركة الأميركية أنها بدأت تفعيل هذه الميزة منذ إطلاق متصفح إيدج 113 في أيار الماضي، وأن المتصفح بات يعرض رسالة صامتة في شريط العنوان عند طلب أحد المواقع غير المألوفة إرسال الإشعارات للمستخدم.

وشهدت بلاغات المستخدمين بشأن الإشعارات المزعجة انخفاضًا كبيرًا منذ تفعيل تلك الميزة، وفقًا لمايكروسوفت.

ويسمح المتصفح بعرض الإشعارات من المواقع التي يقبلها المستخدم، أو التي يزورها بصفة متكررة.

وفي حال إسكات متصفح إيدج طلب إرسال الإشعارات من موقعٍ يزوره المستخدم للمرة الأولى، سيلاحظ وجود أيقونة الجرس وعليها علامة حمراء في شريط العنوان، وعند الضغط عليها يمكن للمستخدم قبول استقبال الإشعارات من الموقع أو حجبها.

وبررت مايكروسوفت قرارها بشأن إطلاق تلك الميزة بأن الإشعارات المزعجة يمكن أن تكون "مقلقة"، وبعض المستخدمين لا يعرفون كيفية إزالة تلك الإشعارات لاحقًا.

ولا تشكل هذه الإشعارات المزعجة تهديدًا بحد ذاتها، إلا أن بعض المواقع قد تتعمد إساءة استغلالها بشكل يؤثر سلبًا في تجربة استخدام المتصفح.

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