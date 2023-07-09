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تكنولوجيا وعلوم

خبرٌ سار.. "ثريدز" ستحلُ قريباً مشكلة تؤرق مستخدمي "إنستغرام"

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:00
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قال آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستغرام"، إن الشركة تعمل على حل المشكلة التي تؤدي إلى حذف حسابات المستخدمين في "إنستغرام" إن هم قرروا حذف حساباتهم في الخدمة الجديدة المنافسة لتويتر، (ثريدز) Threads.
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وكان تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة ميتا، أطلق قبل بضعة أيام منصة التواصل الاجتماعي القائمة على النصوص "ثريدز"، التي تمتاز بأنها لا تتطلب من مستخدمي "إنستغرام" عملية تسجيل جديدة. وعملياً، فإنه يكفي للشخص الإشتراك بـ"ثريدز" عبر استخدام حساباتهم الحالية في "انستغرام" مع إمكانية الاحتفاظ ببعض المتابعين.

إلا أن المستخدمين اكتشفوا أنه لا يمكنهم حذف حساباتهم في "ثريدز" بعد إنشائها، ولكن يمكنهم تعطيلها فقط، وإن هم قرروا حذف اسم المستخدم الخاص بالخدمة الجديدة، فسوف يُحذَف تلقائيًا حسابهم في "إنستغرام" مع كل شيء فيه.

واشتكى من هذه المشكلة المستخدمون الذين سارعوا أفواجاً إلى التسجيل في الخدمة الجديدة التي يُروَّج لها بأنها البديل الأمثل عن "تويتر".

وقال موسيري إن "ميتا" على علم بهذه المشكلة وهي تعمل على حلها وتقترح على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم فقط في الوقت الحالي.

وتتيح خدمة "ثريدز"، التي جذبت أكثر من 50 مليون مشترك في اليوم الأول من إطلاقها، للمستخدمين نشر المنشورات النصية، مع إمكانية إرفاقها بالصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، بالإضافة إلى تضمين منشورات "إنستغرام".

كذلك، يمكن للمستخدمين أيضاً إبداء الإعجاب بالمنشورات، والتعليق عليها، وإعادة نشرها، ومشاركتها، لكن العديد من الميزات الأخرى التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مفقودة في الوقت الراهن.

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