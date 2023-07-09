28
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خبرٌ سار.. "ثريدز" ستحلُ قريباً مشكلة تؤرق مستخدمي "إنستغرام"
Lebanon 24
09-07-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستغرام"، إن الشركة تعمل على حل المشكلة التي تؤدي إلى حذف حسابات المستخدمين في "إنستغرام" إن هم قرروا حذف حساباتهم في الخدمة الجديدة المنافسة لتويتر، (ثريدز) Threads.
Advertisement
وكان تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة ميتا، أطلق قبل بضعة أيام منصة التواصل الاجتماعي القائمة على النصوص "ثريدز"، التي تمتاز بأنها لا تتطلب من مستخدمي "إنستغرام" عملية تسجيل جديدة. وعملياً، فإنه يكفي للشخص الإشتراك بـ"ثريدز" عبر استخدام حساباتهم الحالية في "انستغرام" مع إمكانية الاحتفاظ ببعض المتابعين.
إلا أن المستخدمين اكتشفوا أنه لا يمكنهم حذف حساباتهم في "ثريدز" بعد إنشائها، ولكن يمكنهم تعطيلها فقط، وإن هم قرروا حذف اسم المستخدم الخاص بالخدمة الجديدة، فسوف يُحذَف تلقائيًا حسابهم في "إنستغرام" مع كل شيء فيه.
واشتكى من هذه المشكلة المستخدمون الذين سارعوا أفواجاً إلى التسجيل في الخدمة الجديدة التي يُروَّج لها بأنها البديل الأمثل عن "تويتر".
وقال موسيري إن "ميتا" على علم بهذه المشكلة وهي تعمل على حلها وتقترح على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم فقط في الوقت الحالي.
وتتيح خدمة "ثريدز"، التي جذبت أكثر من 50 مليون مشترك في اليوم الأول من إطلاقها، للمستخدمين نشر المنشورات النصية، مع إمكانية إرفاقها بالصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، بالإضافة إلى تضمين منشورات "إنستغرام".
كذلك، يمكن للمستخدمين أيضاً إبداء الإعجاب بالمنشورات، والتعليق عليها، وإعادة نشرها، ومشاركتها، لكن العديد من الميزات الأخرى التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مفقودة في الوقت الراهن.
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
Lebanon 24
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
14:02 | 2023-07-08
08/07/2023 02:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
12:51 | 2023-07-08
08/07/2023 12:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
15:01 | 2023-07-08
08/07/2023 03:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
13:10 | 2023-07-08
08/07/2023 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-07-09
تحذير عاجل للسائقين.. هذه النصيحة من "تيك توك" يمكن أن تنتهي بشكل كارثي
05:00 | 2023-07-09
لمستخدمي متصفح "إيدج".. هذه الميزة الجديدة تهمّكم كثيراً
02:04 | 2023-07-09
إيلون ماسك يفضحُ سراً عن زوجة مؤسس "فيسبوك".. ماذا كشف؟
02:00 | 2023-07-09
"ثريدز" في الطليعة.. إكتشفوا طريق بعض التطبيقات إلى أوّل مليون مستخدم!
23:00 | 2023-07-08
كلمات مرور تجنب استخدامها للحماية من الاختراق
16:31 | 2023-07-08
بعد انطلاقة ثريدز.. ماسك يعد عشاق تويتر بتحسينات
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
09/07/2023 18:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
09/07/2023 18:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
09/07/2023 18:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact