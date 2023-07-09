Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل للسائقين.. هذه النصيحة من "تيك توك" يمكن أن تنتهي بشكل كارثي

Lebanon 24
09-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1085695-638245019762386678.jpg
Doc-P-1085695-638245019762386678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم خلال فصل الصيف، وما يرافق ذلك من تزايد تكاليف المعيشة عالميا، أصبحت النصائح التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" تحظى بشعبية كبيرة.
Advertisement

وفي هذا الإطار، انتشر على نطاق واسع فيديو على "تيك توك" يقول إنه يرشد السائقين لكيفية إصلاح المكيف في السيارة دون الحاجة للذهاب إلى المختص.

لكن خبير السيارات غراهام كونواي اعتبر أن هذه الطريقة يمكن أن تنتهي بشكل كارثي.
 
ودعا السائقين إلى جلب سياراتهم إلى الميكانيكيين المختصين عندما لا يعمل المكيف بشكل جيد، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الصن" البريطانية.

وكان فيديو انتشر على "تيك توك" حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة يقول ناشره إنه اهتدى لطريقة تصلح المكيف بسهولة وهي عن طريق إعادة الشحن، التي يمكن أن تصيب النظام بالشحن الزائد وفق الخبير.

وقال كونواي: "قطعا لا تحاول ذلك، فبدون الحديث مع خبير أنت لا تملك أدنى فكرة عن المشكلة في مكيفك في المقام الأول".

وأضاف أن مزيدا من الشحن من النظام يمكن أن يفضي إلى تلف كبير، والأهم من ذلك أنه قد يؤدي إلى التسمم والحروق. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-07-09
13:00 | 2023-07-09
08:00 | 2023-07-09
05:00 | 2023-07-09
02:04 | 2023-07-09
02:00 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website