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تكنولوجيا وعلوم

العثور على أبعد ثقب أسود نشط معروف حتى الآن

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:00
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اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أبعد ثقب أسود نشط فائق الكتلة معروف حتى الآن.

وقالت الخدمة الصحفية لجامعة "تكساس" الأمريكية الخميس 6 تموز إن كتلتها أصغر بكثير من كتل الثقوب السوداء الأخرى المعروفة في الكون المبكر.
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وسجل المرصد المداري أيضا اثنين من الأجرام السماوية خفيفة الوزن بالإضافة إلى 11 مجرة كانت موجودة بعد مرور نصف مليار عام من الانفجار الكبير. ونشرت نتائج هذه الدراسة في عدد خاص من مجلة Astrophysical Journal Letters.
 
وقال الأستاذ المساعد في الجامعة دايل كوسيفسكي: "افترض الباحثون منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء الصغيرة كان يجب أن تكون موجودة في الكون المبكر. وكان "جينس ويب" أول مرصد حدد بدقة وجودها. ونحن الآن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك الكثير من هذه الأجرام السماوية في الكون المبكر".

وافترض مؤلفو الدراسة أن السطوع الضعيف لإشعاع هذه الثقوب السوداء لم يسمح لعلماء الفلك باكتشافها قبل إطلاق مرصد "جيمس ويب" الفضائي. وحسب الباحثين فإن الاكتشاف السريع للعديد من هذه الاجرام السماوية في وقت واحد باستخدام  "جيمس ويب" يشير إلى وجود عدد كبير من الثقوب السوداء الصغيرة في المجرات القديمة. (روسيا اليوم) 
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