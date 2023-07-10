27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
حول مواصفات "Realme GT Neo6"... اليكم هذه التفاصيل الجديدة
Lebanon 24
10-07-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم شركة Realme قريباً طرح هاتفها Realme GT Neo6، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول كاميرة الهاتف، ومعدل التحديث في شاشة هذا الإصدار.
كشفت شركة وان بلس مؤخراً عن هاتف Nord 3 الذي جاء بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتستعد Realme لإطلاق إصدار منافس بعنوان Realme GT Neo6 والذي يأتي بنفس إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف وان بلس.
Advertisement
التسريبات إلى أن Neo6 يأتي بمستشعر IR blaster أيضاً.
ولقد كشفت التسريبات السابقة التي جاءت من منصة TENAA عن أن Realme تقدم اثنان من الإصدارات من السلسلة بنماذج رقم RMX3820 و RMX3823، على أن يختلف الهاتفين في قدرة البطارية.
وتؤكد التسريبات الجديدة على دعم هاتف Neo6 بقدرة بطارية 5200 mAh مع تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 150W.
بينما يأتي الإصدار الثاني بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 240W.
وتؤكد التسريبات المصورة التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA على أن هاتف Neo6 يأتي بتصميم يحاكي Nord 3، إلا أن إصدار Realme يتميز بتصميم شفاف في الجزء الخاص بوحدة الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz، لذا نترقب الحدث الرسمي للتأكيد على هذه التفاصيل. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
07:02 | 2023-07-09
09/07/2023 07:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
08:00 | 2023-07-09
09/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:04 | 2023-07-10
هل يوجد فعلا كوكب على حافة نظامنا الشمسي؟ اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2023-07-09
ارتفاع درجة الحرارة وانكماش حجم الدماغ... دراسة جديدة تطرح الموضوع
16:00 | 2023-07-09
عبر استخدام الذكاء الاصطناعي... كيف تطوّر بعض مهاراتك؟
14:00 | 2023-07-09
العثور على أبعد ثقب أسود نشط معروف حتى الآن
13:00 | 2023-07-09
تحدي جديد على تيك توك.. يؤدي الى وفاة 4 أشخاص
11:00 | 2023-07-09
تحذير عاجل للسائقين.. هذه النصيحة من "تيك توك" يمكن أن تنتهي بشكل كارثي
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 11:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 11:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 11:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact