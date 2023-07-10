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تكنولوجيا وعلوم

حول مواصفات "Realme GT Neo6"... اليكم هذه التفاصيل الجديدة

Lebanon 24
10-07-2023 | 02:00
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تعتزم شركة Realme قريباً طرح هاتفها Realme GT Neo6، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول كاميرة الهاتف، ومعدل التحديث في شاشة هذا الإصدار.

كشفت شركة وان بلس مؤخراً عن هاتف Nord 3 الذي جاء بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتستعد Realme لإطلاق إصدار منافس بعنوان Realme GT Neo6 والذي يأتي بنفس إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف وان بلس.
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التسريبات إلى أن Neo6 يأتي بمستشعر IR blaster أيضاً.

ولقد كشفت التسريبات السابقة التي جاءت من منصة TENAA عن أن Realme تقدم اثنان من الإصدارات من السلسلة بنماذج رقم RMX3820 و RMX3823، على أن يختلف الهاتفين في قدرة البطارية.

وتؤكد التسريبات الجديدة على دعم هاتف Neo6 بقدرة بطارية 5200 mAh مع تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 150W.

بينما يأتي الإصدار الثاني بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 240W.

وتؤكد التسريبات المصورة التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA على أن هاتف Neo6 يأتي بتصميم يحاكي Nord 3، إلا أن إصدار Realme يتميز بتصميم شفاف في الجزء الخاص بوحدة الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz، لذا نترقب الحدث الرسمي للتأكيد على هذه التفاصيل. (الجزيرة) 
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