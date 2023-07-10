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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية
Lebanon 24
10-07-2023
|
11:00
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بدأت شركة غوغل اختبار أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم Med-PaLM 2 داخل المنشآت الطبية، وقد صُممت تلك الأداة من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الطبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقريرٍ أخيرٍ لها.
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وتعد أداة Med-PaLM 2 الموجهة للعاملين في المجال الطبي نسخة مخصصة من PaLM 2، وهو الإصدار الأحدث حاليًا من نموذج الذكاء الاصطناعي PaLM الخاص بغوغل، والذي يدعم روبوت غوغل Bard، منافس ChatGPT.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن غوغل تعتقد أن استخدام Med-PaLM 2 سيكون مفيدًا، خصوصًا في البلدان التي تعاني من نقص الأطباء، ولديها "وصول محدود إليهم".
ودرّبت الشركة الأميركية أداة Med-PaLM 2 على مجموعة منسقة من شروحات الخبراء في المجال الطبي، الأمر الذي يجعلها أفضل في المحادثات الطبية مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي العامة مثل ChatGPT و Bard وبينغ.
وأشارت الصحيفة نقلًا عن ورقة بحثية من غوغل أن أداة Med-PaLM 2 لا تزال تعاني أحيانًا من مشكلات في دقة المعلومات المقدمة.
وقدمت أداة Med-PaLM 2 أداء مقاربًا للأطباء الفعليين فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل إظهار دليل على التفكير، أو الإجابات المدعومة بالإجماع، أو عدم إظهار علامات على الفهم الخاطئ، ومع ذلك، تؤكد غوغل أن الأداة لا تزال في المراحل التجريبية الأولى. (العربية)
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