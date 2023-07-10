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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف كميّات كبيرة من الميثان في المياه الجوفية لمنطقة القطب الشمالي

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:00
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وجد علماء المناخ الأوروبيون والكنديون أن مصادر المياه الجوفية في منطقة القطب الشمالي تحتوي على كميات هائلة من الميثان.

وقالت الخدمة الصحفية لجامعة "كامبريدج" إن ذلك يشير إلى وجود كمية كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة غير المحسوبة في المنطقة. (روسيا اليوم)
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