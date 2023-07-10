إكتشاف كميّات كبيرة من الميثان في المياه الجوفية لمنطقة القطب الشمالي

وجد علماء المناخ الأوروبيون والكنديون أن مصادر المياه الجوفية في منطقة القطب الشمالي تحتوي على كميات هائلة من الميثان.



وقالت الخدمة الصحفية لجامعة "كامبريدج" إن ذلك يشير إلى وجود كمية كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة غير المحسوبة في المنطقة. (روسيا اليوم)

Advertisement