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تكنولوجيا وعلوم

في 5 أيام... كم بلغ عدد المستخدمين الذين انضموا لـ"ثريدز"؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:14
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استقطب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته مجموعة "ميتا" العملاقة لمنافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام.

وحطّم "ثريدز" بذلك الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي". (الجزيرة)
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