استقطب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته مجموعة "ميتا" العملاقة لمنافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام.



وحطّم "ثريدز" بذلك الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي". (الجزيرة)