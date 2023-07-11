علماء أميركيون يبتكرون روبوتاً يمكنه المشي والطيران

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ابتكر الأميركيون وتحديداً في كاليفورنيا، روبوتاً يمكنه المشي على الأرض والطيران في الجو.وتم وضع ثمانية مبادئ للحركة على الأرض والجو بواسطة روبوت M4، وأطلق عليه محوّل قادر على تغيير تصميمه الخاص على الرغم من أنه في الواقع يمكنه التحكم في الدوارات فقط.ومع ذلك، فإن درجة الحرية التي أعطوها إياه تمنحه القدرة على التكيف مع أي ظروف تغلّف الطريق. ويعتبر السير على الطريق الوسيلة الرئيسية لتحركه، وفي هذه الحالة تعمل المراوح ذات الحواف الصلبة كعجلات. ويمكن لـ M4 أيضا إعادة ترتيبها واحدة تلو الأخرى كأنه يمشي على قدميْن.وبالإضافة إلى ذلك يمكنه الوقوف على عجلتين خلفيتين ، باستخدام المراوح الأمامية لتحقيق التوازن، وبالتالي يمكن للروبوت على سبيل المثال أن يلقي نظرة فوق عقبة ويحلل حالة الطريق أمامه.وأخيرا، يمكن للروبوت M4 نشر جميع الدوارات إلى وضع أفقي ويحلق مثل مسيّرة جوية رباعية المراوح (كوادكوبتر).ويقول المهندسون إن عناصر الذكاء الاصطناعي ستسمح للروبوت أن يقرر بشكل مستقل أي وضع من أوضاع الحركة هو الأكثر فعالية في الموقف المعيّن.يشار إلى أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في عدد كبير من الصناعات بدءا من نقل البضائع أو نقل الضحايا في مناطق الكوارث الطبيعية وانتهاء باستكشاف كواكب أخرى.