هل عملك بخطر في وجود الذكاء الاصطناعي؟ آلة حاسبة تكشف هذا الأمر!

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تقدر التقارير أنه بحلول عام 2030، 375 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ستكون معرضة للخطر إذ سينتفي قبل غيره وجود المستشارين الماليين والوسطاء وشركات التأمين ومعالجي البيانات.وتقدر آلة حاسبة جديدة للذكاء الاصطناعي حجم عملك الذي تم تجهيز الذكاء الاصطناعي به للتعامل معه. وببساطة أجب على ستة أسئلة حول وظيفتك وستحصل على النسبة المئوية لبقاء وظيفتك أو اختفائها.تحتوي الآلة الحاسبة على 26 مهنة مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك المحاسبة، والعمل الإداري، والاستشارات، والهندسة، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والتسويق، وإدارة البرامج والمشاريع، والعقارات، والمبيعات، والدعم.وتطالبك الأسئلة القليلة التالية بتقييم مقدار استخدام مهامك لمهارات غير مناسبة للذكاء الاصطناعي: الحدس أو المشاعر. تعتمد بعض الأدوار بشكل كبير على أشياء مثل التعاطف والاستماع إلى "شعورك الغريزي".بعد ذلك، كم عدد مهامك التي يمكن أن تؤدي إلى "فشل خطير" على مستوى العمل أو المستوى التنظيمي إذا لم يتم القيام بها بشكل صحيح؟ في كثير من الحالات، كلما زادت المخاطر، زادت أهمية أن يكون الإنسان هو من يتخذ تلك القرارات.وستحتاج أيضا إلى تحديد مقدار عملك الذي يعتمد على المعرفة بالقواعد أو العمليات (المكتوبة أو غير المكتوبة). البشر أكثر ملاءمة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع عدم اليقين والارتجال.بعد ذلك، كم عدد مهامك التي تتبع نهجا يمكن التنبؤ به في مواقف غير معروفة؟ المثال هنا: وظيفة الطيار لها العديد من المهام التي يمكن التنبؤ بها. الذكاء الاصطناعي ليس مجهزا للتفكير سريعا مثل الإنسان.وأخيرا، ما هو المستوى التنظيمي لعملك؟ هنا تتراوح الخيارات بين طالب، متدرب إلى شخص تنفيذي.وبعد اخبتار بعض الأدوار لمعرفة النسبة المئوية التي تقول الآلة الحاسبة إن الذكاء الاصطناعي سيمكنه التعامل معها، خلصت التقارير الى النتائج التالية:- تنفيذي تسويق: 67٪.- إداري محترف مبتدئ: 86٪.- المستوى القانوني التنفيذي: 52٪.- مهندس بمستوى مدير: 55٪.- مدير مبيعات على المستوى التنفيذي: 76٪.ضع في اعتبارك الإجابات التي تقدمها بناء على وظيفتك المحددة وكيف ستؤثر على النتائج بشكل كبير. ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر ملاءمة لبعض الأدوار من غيرها.