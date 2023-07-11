29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
فخ من "ثريدز" قد يغير المفاهيم.. هل سيكون إنستغرام الضحية الأولى؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال تطبيق "ثريدز" يشغل الدنيا والناس بعد أيام على إطلاقه حاصدا لقب أسرع التطبيقات انتشاراً في التاريخ، متفوقاً على تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، والذي تم إطلاقه في كانون الثاني الماضي.
Advertisement
إلا أن فخاً صغيراً لم ينتبه له المتاهفتون على تحميل التطبيق على ما يبدو، قد يغير وجهة نظرهم إلى حد كبير.
فقد صدم بعض المستخدمين عندما اكتشفوا أن حذف حساباتهم الجديدة على التطبيق قد يأتي بتكلفة غير متوقعة، لأن حذفه نهائيا قد يتطلب التضحية بـ "إنستغرام" مع تشابك كلا النظامين الأساسيين.
إلى ذلك، أثارت هذه الأخبار موجة من الشكاوى على العدو الأكبر للتطبيق الجديد، منصة تويتر، حتى إن أحد المستخدمين وصف "ثريدز" بأنه "فخ المنشار".
وقال آخر: "ألغيت تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بي بالفعل ولكن اتضح أنه لا يمكنك حذف حساب "ثريدز" دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك أيضا، لذا ربما لا تقوم بالتسجيل".
أمام هذه البلبلة، توجه آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، إلى "ثريدز" لتوضيح الموقف المحيط بحذف الحساب.
وقال المسؤول إنه وللتوضيح، يمكنك إلغاء تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بنا، والذي يخفي ملف تعريف "ثريدز" والمحتوى الخاص بكل مستخدم، كما يمكنك تعيين ملف التعريف على أنه خاص، ويمكن حذف منشورات "ثريدز"، كل ذلك دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك.
وأضاف أن "ثريدز" مدعوم من "إنستغرام"، لذا فهو الآن مجرد حساب واحد، لكن منصة الصور تبحث عن طريقة لحذف حساب "ثريدز" الخاص بشكل منفصل.
يشار إلى أن منصة المحادثة النصية مرتبطة بـ "إنستغرام"، حيث يستطيع المستخدمون متابعة الحسابات التي يهتمون بها بالفعل على تطبيق مشاركة الصور.
ولكن تم أيضا جذب العديد من أوجه التشابه مع "تويتر"، استنادا إلى استخدامه لمنشورات تشبه "ثريدز" تتيح للمستخدمين مشاركة آرائهم علنا، ما دفع إيلون موسك إلى تهديد زوكربيرغ بإجراءات قانونية، متهما "ثريدز" باستخدام "الأسرار التجارية" لـ"تويتر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
07:30 | 2023-07-10
10/07/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
14:29 | 2023-07-10
10/07/2023 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
16:08 | 2023-07-10
10/07/2023 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟
Lebanon 24
الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟
07:03 | 2023-07-10
10/07/2023 07:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
13:57 | 2023-07-10
10/07/2023 01:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:01 | 2023-07-11
رصد كوكب غريب خارج المجموعة الشمسية.. "مرآة عملاقة في الفضاء"
02:00 | 2023-07-11
هل عملك بخطر في وجود الذكاء الاصطناعي؟ آلة حاسبة تكشف هذا الأمر!
01:55 | 2023-07-11
هل تم حظرك على "واتس آب"؟ .. دلائل تكشف ذلك!
00:52 | 2023-07-11
علماء أميركيون يبتكرون روبوتاً يمكنه المشي والطيران
23:00 | 2023-07-10
إبتكار مادة بديلة لأكياس "البولي إيثيلين"
16:48 | 2023-07-10
صورٌ تُظهر "عجائب الكون" بعدسة مواطنٍ عربي.. شاهدوا الرّوعة!
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
11/07/2023 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
11/07/2023 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
11/07/2023 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact