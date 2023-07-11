فخ من "ثريدز" قد يغير المفاهيم.. هل سيكون إنستغرام الضحية الأولى؟

لا يزال تطبيق "ثريدز" يشغل الدنيا والناس بعد أيام على إطلاقه حاصدا لقب أسرع التطبيقات انتشاراً في التاريخ، متفوقاً على تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، والذي تم إطلاقه في كانون الثاني الماضي.

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إلا أن فخاً صغيراً لم ينتبه له المتاهفتون على تحميل التطبيق على ما يبدو، قد يغير وجهة نظرهم إلى حد كبير.



فقد صدم بعض المستخدمين عندما اكتشفوا أن حذف حساباتهم الجديدة على التطبيق قد يأتي بتكلفة غير متوقعة، لأن حذفه نهائيا قد يتطلب التضحية بـ "إنستغرام" مع تشابك كلا النظامين الأساسيين.



إلى ذلك، أثارت هذه الأخبار موجة من الشكاوى على العدو الأكبر للتطبيق الجديد، منصة تويتر، حتى إن أحد المستخدمين وصف "ثريدز" بأنه "فخ المنشار".



وقال آخر: "ألغيت تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بي بالفعل ولكن اتضح أنه لا يمكنك حذف حساب "ثريدز" دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك أيضا، لذا ربما لا تقوم بالتسجيل".



أمام هذه البلبلة، توجه آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، إلى "ثريدز" لتوضيح الموقف المحيط بحذف الحساب.

وقال المسؤول إنه وللتوضيح، يمكنك إلغاء تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بنا، والذي يخفي ملف تعريف "ثريدز" والمحتوى الخاص بكل مستخدم، كما يمكنك تعيين ملف التعريف على أنه خاص، ويمكن حذف منشورات "ثريدز"، كل ذلك دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك.



وأضاف أن "ثريدز" مدعوم من "إنستغرام"، لذا فهو الآن مجرد حساب واحد، لكن منصة الصور تبحث عن طريقة لحذف حساب "ثريدز" الخاص بشكل منفصل.



يشار إلى أن منصة المحادثة النصية مرتبطة بـ "إنستغرام"، حيث يستطيع المستخدمون متابعة الحسابات التي يهتمون بها بالفعل على تطبيق مشاركة الصور.



ولكن تم أيضا جذب العديد من أوجه التشابه مع "تويتر"، استنادا إلى استخدامه لمنشورات تشبه "ثريدز" تتيح للمستخدمين مشاركة آرائهم علنا، ما دفع إيلون موسك إلى تهديد زوكربيرغ بإجراءات قانونية، متهما "ثريدز" باستخدام "الأسرار التجارية" لـ"تويتر".