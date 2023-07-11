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تكنولوجيا وعلوم
رصد كوكب غريب خارج المجموعة الشمسية.. "مرآة عملاقة في الفضاء"
Lebanon 24
11-07-2023
|
04:01
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ذكر باحثون أنهم رصدوا كوكبا غريبا خارج المجموعة الشمسية، شديد الحرارة وأكبر قليلا من نبتون، يدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة وتلفه على ما يبدو سحب معدنية تعكس معظم الضوء الساقط عليه إلى الفضاء.
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وقال جيمس جينكينز عالم الفلك بجامعة دييغو بورتاليس في تشيلي، والمشارك في إعداد البحث الذي نُشر في دورية "أسترونومي اند أستروفيزيكس": "إنه مرآة عملاقة في الفضاء".
وأضاف أن ذلك الكوكب يعكس نحو 80 بالمئة من الضوء الساقط عليه، مما يجعله أكثر الأجسام العاكسة المعروفة في الكون.
يشار إلى أن كوكب الزهرة يعد ألمع جسم في السماء إلى جانب القمر، وهو أكثر الأجسام قدرة على عكس الضوء في المجموعة الشمسية، وهو مغطى بسحب حمض الكبريتيك السامة. ويعكس الزهرة نحو 75 بالمئة من الضوء الذي يستقبله، بينما لا تعكس الأرض إلا 30 بالمئة تقريبا.
ويسمى الكوكب الغريب "إل.تي.تي 9779 بي"، ويقع هو ونجمه في مجرة درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريبا من الأرض.
والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر.
وقُطر الكوكب أكبر 4.7 مرة من الأرض، ويدور على مقربة شديدة من نجمه، لدرجة أنه أقرب من كوكب عطارد إلى الشمس وأقرب 60 مرة من مدار الأرض. وفي ظل الإشعاع الشمسي المنبعث من نجمه، تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 1800 درجة مئوية، وهي أكثر سخونة من الحمم المنصهرة.
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