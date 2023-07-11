Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثريدز يخطط لميزة "ستوري" تمتد لـ90 يوماً

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1086334-638246712525988634.jpg
Doc-P-1086334-638246712525988634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف آدم موسيري، رئيس إنستغرام، أن الشركة تخطط لإضافة ميزة جديدة لتطبيق ثريدز تتيح إضافة منشورات تختفي بعد 30 يوماً.

ورداً على طلب ميزة تتعلق بحذف المنشورات تلقائياً بعد 90 يوماً، قال موسيري "كنت أفكر في 30 ولكن لنجعلها من اختيار المستخدم، ولكن ربما 90 يوماً أفضل".
Advertisement

وبمجرد طرح الميزة، سيحذف تطبيق ثريدز المشاركات تلقائياً بعد 90 يوم من نشرها.

وتم إطلاق ثريدز مؤخراً مع قاعدة مستخدمين جاهزة على إنستغرام، ولست بحاجة إلى فتح حساب على ثريدز طالما أن لديك حساب على إنستغرام. ويبدو أن عملية التسجيل البسيطة، والمظهر المماثل لـ إنستغرام، والقيام بما يمكنك القيام به على تويتر، كل ذلك ساهم في النمو القياسي لعدد مستخدمي ثريدز الذي وصل إلى 100 مليون مستخدم في أيام قليلة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وأوضحت ميتا أنها لا تريد استبدال تويتر بأي شكل من الأشكال. وقال موسيري في سلسلة رسائل "الهدف ليس استبدال تويتر. بل إنشاء ساحة عامة للمجتمعات على إنستغرام التي لم تتبنَّ موقع تويتر، والمجتمعات على تويتر (ومنصات أخرى) المهتمة بمكان أقل توتراً للمحادثات".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:01 | 2023-07-11
03:04 | 2023-07-11
02:00 | 2023-07-11
01:55 | 2023-07-11
00:52 | 2023-07-11
23:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website