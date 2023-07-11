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تكنولوجيا وعلوم
ثريدز يخطط لميزة "ستوري" تمتد لـ90 يوماً
Lebanon 24
11-07-2023
|
05:00
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كشف آدم موسيري، رئيس إنستغرام، أن الشركة تخطط لإضافة ميزة جديدة لتطبيق ثريدز تتيح إضافة منشورات تختفي بعد 30 يوماً.
ورداً على طلب ميزة تتعلق بحذف المنشورات تلقائياً بعد 90 يوماً، قال موسيري "كنت أفكر في 30 ولكن لنجعلها من اختيار المستخدم، ولكن ربما 90 يوماً أفضل".
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وبمجرد طرح الميزة، سيحذف تطبيق ثريدز المشاركات تلقائياً بعد 90 يوم من نشرها.
وتم إطلاق ثريدز مؤخراً مع قاعدة مستخدمين جاهزة على إنستغرام، ولست بحاجة إلى فتح حساب على ثريدز طالما أن لديك حساب على إنستغرام. ويبدو أن عملية التسجيل البسيطة، والمظهر المماثل لـ إنستغرام، والقيام بما يمكنك القيام به على تويتر، كل ذلك ساهم في النمو القياسي لعدد مستخدمي ثريدز الذي وصل إلى 100 مليون مستخدم في أيام قليلة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.
وأوضحت ميتا أنها لا تريد استبدال تويتر بأي شكل من الأشكال. وقال موسيري في سلسلة رسائل "الهدف ليس استبدال تويتر. بل إنشاء ساحة عامة للمجتمعات على إنستغرام التي لم تتبنَّ موقع تويتر، والمجتمعات على تويتر (ومنصات أخرى) المهتمة بمكان أقل توتراً للمحادثات".
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