"ثغرة" تكلف شركة ريفولوت 20 مليون دولار

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استغل أعضاء في جماعة إجرامية منظمة، عيباً في أنظمة الدفع الخاصة بشركة "ريفولوت" للتكنولوجيا المالية، لسرقة أكثر من 20 مليون دولار من أموال التكنولوجيا المالية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر متعددة على دراية بالواقعة، دون أن يتم تحديد هويتها.ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الأحد عن الصحيفة القول، إن المشكلة حدثت بسبب وجود اختلافات بين الأنظمة الأميركية وتلك الأوروبية الخاصة بشركة "ريفولوت"، ما يعني رفض حدوث بعض المعاملات ثم ردها عن طريق الخطأ.وبدأ أعضاء الجماعة الإجرامية في استغلال الأمر في مطلع عام 2022، بعد أن تم التعرف على الأمر في أواخر عام 2021.وشجع المجرمون الأفراد على إجراء معاملات مالية بمبالغ ضخمة ليتم رفضها، ثم قاموا بسحب المبالغ المستردة عبر أجهزة الصرف الآلي.